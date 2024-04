Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 4 Personen bei Verkehrsunfall auf der L463 verletzt

Salzhemmendorf (ots)

Am Dienstag (23.04.2024) kam es gegen 12:30 Uhr auf der Landesstraße 463 bei Salzhemmendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen in seinem Pkw Kia die Landesstraße 463 aus Wallensen kommend in Richtung Landesstraße 462. An der dortigen Einmündung hielt er zunächst an, fuhr dann jedoch weiter um in Richtung Salzhemmendorf zu fahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 30-jährigen Mann aus Alfeld in seinem Pkw Ford.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem in beiden Autos sämtliche Airbags ausgelöst wurden. Der Unfallverursacher, so wie seine 66-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus dem Landkreis Göttingen) und auch der 30-jährige Fahrer des Ford und seine 24 Jahre alte Beifahrerin (ebenfalls aus Alfeld) wurden dabei verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000EUR.

Am Unfallort waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Salzhemmendorf auch mehrere Rettungswagen, sowie ein Notarztfahrzeug eingesetzt, die sich um die Verletzten kümmerten. Alle Beteiligten wurden für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Bereich musste zur Unfallaufnahme bis 14:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei Bad Münder hat Ermittlungen gegen den 77-jährigen Senior, u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung, eingeleitet. Die genaue Unfallursache ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell