POL-GÜ: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der A19

Güstrow (ots) - Am Sonntag fuhren die Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr gleich zu drei Bränden in Güstrow. So kam es am Sonntagmorgen gegen 6:00 Uhr zum Brand zweier Altkleidercontainer in der Wendenstraße. Etwa 12 Stunden später brannte ebenfalls in der Wendenstraße auf dem Grundstück der Fritz-Reuter-Grundschule ein mit Laub gefüllter Sack. In beiden Fällen wurden durch die Kriminalpolizei ...

mehr