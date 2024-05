POL-FL: Husum - Tötungsdelikt in Husum - Fahndung nach Derin Osman

Oldenswort (ots) - Am Donnerstag, 02.05.2024, kam es in der Kotzenbüller Chaussee in Oldenswort zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Nissan Juke die Kotzenbüller Chaussee aus Oldenswort kommend, als er in einer Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam. In ...

mehr