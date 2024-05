Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort - 66-jähriger Mann bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Oldenswort (ots)

Am Donnerstag, 02.05.2024, kam es in der Kotzenbüller Chaussee in Oldenswort zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Nissan Juke die Kotzenbüller Chaussee aus Oldenswort kommend, als er in einer Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeug in dem dortigen Graben mehrmals. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Husumer Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, das Ergebnis einer Blutprobe steht aktuell noch aus.

Die Polizeistation Tönning hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell