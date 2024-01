Polizei Braunschweig

POL-BS: Verdächtiger Gegenstand vom Brodweg

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Brodweg

24.01.2024, 10.50 Uhr

Erste Erkenntnisse liegen vor

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch im Rahmen eines größer angelegten Einsatzes ein verdächtiger Gegenstand durch Delaborierer der Bundespolizei unschädlich gemacht. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5699106

Nach ersten Ermittlungen liegen nun Erkenntnisse zur Art des Gegenstandes vor. Es handelte sich dabei um ein selbstgebautes Behältnis, dass mit Stoffen gefüllt war, die dem Waffen- und Sprengstoffgesetz unterliegen. Art und Ablageort waren allerdings nicht geeignet, größere Schäden zu verursachen. Eine akute Gefährdung ging nicht von dem Selbstbau aus. Auch sonst liegen keine Anhaltspunkte vor, die die Vermutung zulassen, dass dieser Eigenbau dort bewusst oder zielgerichtet abgelegt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wird deshalb wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt. Erkenntnisse zu Personen, die diesen Gegenstand am Fundort abgelegt haben, gibt es bislang nicht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach möglichen Zeugen, die in zurückliegender Zeit, eventuell sogar um Silvester herum, Beobachtungen im Bereich des Bahndamms am Brodweg gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

