POL-BS: Verdächtiger Gegenstand bei Bauarbeiten gefunden

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Cyriaksring/Luisenstraße 21.01.2024, 03.00 Uhr Opfer erleidet erhebliche Verletzungen am Auge Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 53-jähriger Braunschweiger durch einen Faustschlag und im Weiteren durch einen Schlag mit einer Flasche schwer am Auge verletzt. Der 53-Jährige hatte sich im Vorfeld im Bereich der Innenstadt aufgehalten und sich bereits auf dem Heimweg befunden. In Höhe ...

mehr