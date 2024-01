Polizei Braunschweig

POL-BS: Einweihung der neuen Polizeidienststelle in Peine

Braunschweig (ots)

Die niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport Daniela Behrens hat heute gemeinsam mit Polizeipräsident Michael Pientka das neue Polizeigebäude in Peine besichtigt. Auch der Bürgermeister der Stadt Peine Klaus Saemann, der Landrat Henning Heiß, Landtagsabgeordnete und Medienvertreter aus der Region konnten sich einen Eindruck von der sehr ansprechenden Unterbringung verschaffen. Für den guten Ton in den Räumen sorgte die Jazz-Combo der Polizei Niedersachsen. Die neuen Räumlichkeiten des Polizeikommissariates Peine befinden sich im Unternehmenspark I der Stadt Peine und wurden zunächst für vier Jahre angemietet. Sie dienen als Übergangslösung für den Zeitraum, in dem das alte Polizeidienstgebäude in der Schäferstraße umfangreich saniert wird. Mit einem erhobenen Bauunterhaltungsbedarf von über 10 Millionen Euro hat es eine hohe Sanierungspriorität. Die Vorbereitungen der Baumaßnahmen sollen in diesem Jahr beginnen und die Grundsanierung zum Ende des Jahres 2027 abgeschlossen sein. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss im Unternehmenspark I sind knapp 130 Mitarbeitende untergebracht. Die Polizei teilt sich das Gebäude mit der Bundesgesellschaft für Endlagersuche. Die angemieteten Flächen der Polizei wurden für die Nutzung z.B. durch den Einbau einer Zutrittsschleuse oder dem bundesweit einmaligen Einbau von Gewahrsamszellen als Raum-In-Raum Lösung umgebaut. "Der Umbau der originären Dienststelle in der Schäferstraße ist eine dringend notwendige Maßnahme, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Beamtinnen und Beamten für ihren tagtäglichen, engagierten Dienst absolut verdienen. Eine professionelle Polizei benötigt ein sicheres und zeitgemäßes Gebäude mit modernster technischer Ausstattung. Für die Übergangszeit sind die Voraussetzungen dafür hier geschaffen worden" sagte Daniela Behrens bei dem Rundgang durch die neue Dienststelle. Nachdem die Ministerin mit einigen Mitarbeitenden des Polizeikommissariates Peine ins Gespräch gekommen war, bedankte sich der Leiter Christian Priebe nicht nur bei ihr, auch bei allen Beteiligten, für die Planung des Bauvorhabens sowie die Unterstützung und Durchführung des kompletten Umzuges. Michael Pientka unterstrich die Dankesworte: "Ich danke dem Innen- und Finanzministerium, dem niedersächsischen Landtag sowie dem staatlichen Baumanagement für die gute und pragmatische Zusammenarbeit. Die verbesserten Arbeitsbedingungen sind ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit unserer Polizei, die jeden Tag für Recht und Ordnung sorgt."

