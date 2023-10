Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 01.Oktober, in der Zeit von 12:00-20:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rodalber Straße. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Herren Mountainbike der Marke "Merida Matts" in der Farbe schwarz. Des Weiteren wurde die Tür des Kellerabteils gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Der ...

