Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfall unter Alkohol BAB

Zweibrücken (ots)

Am 01.10.23, gegen 07:33 Uhr wurde der PI ZW durch eine Verkehrsteilnehmerin gemeldet, dass eine schwarzer Mercedes B-Klasse auf der BAB8 Neunkircher Kreuz in FR Zweibrücken mit auffälliger (Schlangenlinien) Fahrweise unterwegs sei. Das Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, konnte auf der Abfahrt AS Contwig festgestellt und auf der L700 einer VK unterzogen werden. Hierbei konnte erhebliche Alkoholeinwirkung beim Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest um 07:44 Uhr ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Außerdem konnten an der Fahrzeugfront, an der Fahrerseite als auch an der Beifahrerseite, starke (frisch entstandene) Beschädigungen/Unfallschäden festgestellt werden. Der Fahrer gab an, dass er an einer unbekannten Örtlichkeit von der Fahrbahn abgekommen sei. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dier Ermittlungen dauern an.|PIZW

Pusse, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell