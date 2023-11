Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Durlach

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag, ereignete sich gegen 14:25 Uhr in der Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ca. 10-jähriger Junge mutmaßlich leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf der Pfinzstraße in Richtung Durlach Bahnhof.

Auf Höhe eines Getränkemarktes in der Pfinzstraße soll das Kind mit der geöffneten Fahrertür eines vermutlich blauen Pkw kollidiert und im Anschluss gestürzt sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

