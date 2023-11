Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verunglückter Mann löst Rettungsaktion aus

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel ein 51-jähriger Mann nahe Waldbronn in die Alb. Nach einer groß angelegten Suche konnte er unterkühlt aufgefunden werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der alkoholisierte Mann gegen 04:15 Uhr zwischen Ettlingen und Neurod, unmittelbar entlang der Alb, zu Fuß unterwegs. Hierbei rutschte er offenbar aufgrund der Dunkelheit sowie den nassen Bodenverhältnissen auf dem Weg aus und fiel in das dortige Bachbett. Nachdem er sich, trotz einer Fußverletzung, selbst aus dem Gewässer retten konnte setzte er einen Notruf ab. Da eine exakte Lokalisierung nicht möglich war, wurde eine groß angelegte Suchaktion mit mehreren Streifenfahrzeugen, einem Polizeihubschrauber, der Feuerwehr, vier Mantrailerhunden sowie dem Rettungsdienst unter Einsatz einer Drohne gestartet. Der 51-Jährige konnte nach etwa eineinhalb Stunden Suche in der Nähe der Kläranlage vor Neurod aufgefunden und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laura Adam, Pressestelle

