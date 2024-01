POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Daun (ots) - Am 13.01.2024 gegen 16:30 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täter in den HIT-Markt in der Mehrener Straße in Daun. Hier entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment mehrere Stangen Tabakwaren. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen ...

