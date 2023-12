Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Feiger Raub eines IPhones

Saarwellingen (ots)

Nach einem Gaststättenbesuch machte sich der Geschädigte am 24.12.2023, gegen kurz nach 02:00 Uhr, auf den Nachhauseweg. Ihm folgte sodann eine Gruppe von ca. acht Personen, die ihn in der Tulpenstraße attackierten. Er wurde gepackt und die Herausgabe des Geldbeutels verlangt. Als dieser einen leeren Geldbeutel vorzeigte, schlugen und traten mehrere Mitglieder dieser Gruppe auf den Geschädigten ein, auch als der Geschädigte schon am Boden lag. Sein IPhone fiel ihm dabei aus der Tasche und wurde von der Gruppe entwendet. Als er sich wieder in Richtung Gaststätte begeben wollte, attackierte ihn die Gruppe erneut und entfernte sich dann in Richtung Schlossplatz. Bei der Gruppe könnte es sich der Beschreibung nach um Jugendliche gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Übermittlung sachdienlicher Hinweise unter 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

