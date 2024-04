Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck - Personenfahndung mit Phantombild nach Vergewaltigung

Leck (ots)

Am Dienstagabend (23.04.2024) ist es in der Gemeinde Leck zu einer Vergewaltigung gekommen. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt fliehen. Vor diesem Hintergrund bitten die Kriminalpolizei Niebüll und die Staatsanwaltschaft Flensburg um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter.

Die 16-jährige Geschädigte hielt sich im Zeitraum von etwa 16:00 - 18:30 Uhr im Bereich der Bahnschienen im Hyholmer Weg auf. Der Täter habe mit einem schwarzen Pkw mit eckigem Kofferraum neben ihr angehalten und sie dann in das Fahrzeug gezerrt. Hierbei sei die 16-Jährige mit einem Messer bedroht worden. Der Täter sei dann mit der Jugendlichen in den Bereich Schruplund gefahren und habe dort auf einem Feldweg gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Als ein Auto in der Nähe vorbeifuhr, habe der Täter Panik bekommen und sei mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflohen. Anschließend sei auch die Geschädigte weggelaufen, bis wenig später eine Autofahrerin angehalten habe.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - 20 - 25 Jahre alt - 190 - 198 cm groß - sehr dünn - schmale, lange Gesichtsform mit eingefallenen Wangenpartien und markantem Kinn - leicht gelocktes blondes Haar, vorne kurz, hinten etwas länger - auffallend helle Augen mit starken Augenringen - sehr helle / blasse Haut - auffallend tiefe Stimme - siehe auch das beigefügte Phantombild

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen wegen Vergewaltigung aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die auf anderem Wege Informationen zu diesem Verbrechen erlangt haben oder die Person auf dem Phantombild wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661 4011-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell