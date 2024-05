Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Folgemeldung nach Tötungsdelikt in Husum

Festnahme des Tatverdächtigen

Husum (ots)

Der 18-jährige Derin O., der unter dringendem Tatverdacht steht, am 30.04.2024 in Husum seine 39-jährige Mutter getötet zu haben, konnte am 07.05.2024 in Lyon (Frankreich) durch Beamte der französischen Polizei festgenommen werden.

Der Festnahme vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Mordkommission Flensburg, die schlussendlich zur Lokalisierung und Ergreifung des Tatverdächtigen führten. Hierbei ist auch die gute Zusammenarbeit der Zielfahnder aus dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein und der französischen Polizei hervorzuheben.

Derin O. befindet sich aktuell in Frankreich in Haft, soll aber zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden.

Die Tathintergründe und der Tathergang sind nach wie vor Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bitten um Löschung der öffentlichen Fahndungsaufrufe sowie der Bilder des Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell