Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger VW Golf Fahrer befuhr am Montagabend die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Manebach, in der Absicht nach links auf den Parkplatz der Eishalle abzubiegen. Beim Abbiegen nahm der Pkw-Fahrer schließlich einen dumpfen Schlag auf der rechten Fahrzeugseite wahr und sah wie ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer in Richtung Langewiesener Straße davon fuhr. Anschließend musste der Golf-Fahrer eine Beschädigung an seinem Pkw i.H.v. ca. 1000,- Euro feststellen. (cl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell