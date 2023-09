Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung nach schwerem Raub bei "Aktenzeichen xy": Polizei Dortmund bittet um Mithilfe

Dortmund (ots)

Mit Ausschnitten aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Dortmund in der Fernsehsendung "Aktenzeichen xy" nach zwei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen am 7. Februar 2023 gegen 17:00 Uhr unter Vorhalt einer Schusswaffe ein Bekleidungsgeschäft in der Dortmunder Innenstadt überfallen zu haben.

Der Dortmunder Fall wird am heutigen Mittwochabend (13. September) ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Die veröffentliche Pressemitteilung zum Tatgeschehen mit einer Täterbeschreibung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5545848

Hier finden Sie die Lichtbilder der gesuchten Personen: https://polizei.nrw/fahndung/109017

Wer Angaben zur Identität oder den Aufenthaltsort der gezeigten Männer machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/ 132-7441 zu melden.

