POL-DO: Verkehrsunfall im Kamener Kreuz in Richtung Köln: Zwei Spuren wieder frei

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0869 Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 am Dienstag (12.9.2023, 07:44 Uhr) ist das Kamener Kreuz seit 07:48 Uhr für mehrere Stunden gesperrt. Eine genaue Uhrzeit für die Freigabe ist derzeit nicht möglich. Bei dem Auffahrunfall an einem Stauende wurde eine Person in einem Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. ...

