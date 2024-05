Polizei Paderborn

POL-PB: Korrekturmeldung: Zwei PKW-Fahrer verletzen sich bei Zusammenstoß

Paderborn (ots)

(md) Im letzten Satz des zweiten Absatzes muss es heißen: Der Fahrer des Hyundai bremste nach eigener Aussage zu spät, als seine Ampel rot zeigte, so dass die Autos im Einmündungsbereich zusammenstießen.

Korrekte Meldung:

(md) Gegen 16.15 Uhr am 23.05. stießen auf der Kreuzung Hathumer Straße und Heierswall in Paderborn ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer und ein 41-jähriger Opel Corsa-Fahrer zusammen und wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der Hyundai-Fahrer war auf dem Heierswall in Fahrtrichtung Detmolder Straße unterwegs, der Corsa-Fahrer befuhr die Hathumarstraße in Fahrtrichtung Heierswall und bog bei grün zeigender Ampel nach links auf den Heierswall ab. Der Fahrer des Hyundai bremste nach eigener Aussage zu spät, als seine Ampel rot zeigte, so dass die Autos im Einmündungsbereich zusammenstießen.

Die Autofahrer wurden in ein Paderborner gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Heierswall war in Fahrtrichtung Detmolder Straße, sowie die Hathumarstraße in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

