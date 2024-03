Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Innenstadt: Fußgängerin nach Verkehrsunfallflucht in der Neckarstraße leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Am Samstag (23.03.) gegen 10:00 Uhr kam es an einer Fußgängerampel in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. In Höhe eines Fitnessstudios fuhr ein weißer Kleintransporter rückwärts und übersah nach jetzigen Ermittlungsstand eine 40 jährige Fußgängerin aus Darmstadt. Durch den Zusammenstoß erlitt diese leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt im Anschluss unmittelbar fort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: PK Lenk

