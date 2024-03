Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Bieberau: Verkehrsunfall/Fahrzeug überschlägt sich

Groß-Bieberau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.03./24.03.) ereignete sich auf der B38 ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 47-jährige Frau aus Reinheim mit ihrem Beifahrer die B38 aus Richtung Brennsbach kommend und kollidierte mit einem aus einer rechtsseitigen Einmündung kommenden 33-jährigen Aschaffenburger mit seinem Auto. Der Wagen der Reinheimerin drehte sich, das Fahrzeug des Aschaffenburgers überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und mussten abgeschleppt werden, Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mußte die Straße für zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden.

Leppig, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell