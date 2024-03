Bensheim (ots) - Am Freitag (22.03.) kam es gegen 9.30 Uhr zum Vollbrand einer auf einem Feld freistehenden Scheune, in der Stroh und Heu gelagert war. Verletzt wurde niemand. Ein Traktor konnte vom Besitzer noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die Ermittlungen hierzu ...

