Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Mittwoch (24.01.) um 11:57 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hierbei bog ein blauer PKW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wald-Michelbach nach links in die Ludwigstraße ein und übersah dabei eine querende Fußgängerin. Die 65-jährige Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des blauen PKW entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Berichterstatter: POK Verkühlen, PSt. Wald-Michelbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell