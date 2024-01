Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 5 - Gemarkung Bensheim - Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Norden

BAB 5 - Gemarkung Bensheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25.01.) kam es auf der BAB 5, in nördliche Richtung, in der Gemarkung Bensheim, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Um 02:30 Uhr stießen zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Zwingenberg zunächst zwei Pkw auf der linken Fahrspur zusammen. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Beide Pkw-Fahrer steuerten anschließend ihre Fahrzeuge auf den Standstreifen bzw. kamen auf den Standstreifen zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat kurz danach der 41-jährige Fahrer des aufgefahrenen Pkw nochmals und unvermittelt auf die Fahrbahn, vermutlich, um durch den Unfall herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn zu räumen. Hierbei wurde er von einem vorbeifahrenden Lkw erfasst und schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und stoppte ebenfalls sofort auf dem Standstreifen. Der schwer verletzte Pkw-Fahrer wurde durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit (04:50 Uhr) ist die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden noch immer voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger alarmiert. Anschließend müssen die Pkw abgeschleppt werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312 Rückfragen bitte unter der Telefonnummer 06151 / 8756-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell