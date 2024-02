Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Diebstahl beim Hauptfriedhof

Kaiserslautern (ots)

Trotz Tageslicht und frequentierter Örtlichkeit erlitt ein betagter Senior aus Kaiserslautern an seinem unbeaufsichtigt abgestellten Fahrzeug einen Sachschaden.

Der Mann stellte seinen PKW gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs in der Donnersbergstraße ab und kehrte nur zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war am Auto die Seitenscheibe zerstört. Die Polizei geht davon aus, dass die Scheibe eingeschlagen wurde. Vermutlich wollte der Täter an Wertgegenstände gelangen. Dazu kam es allerdings aus unbekannten Gründen nicht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Wer hat zur Tatzeit am Hauptfriedhof verdächtige Personen festgestellt? Sachdienliche Hinweise in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

