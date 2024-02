POL-PPWP: Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

Katzweiler (ots) - Einen erheblichen Schaden durch verunreinigtes Erdreich hinterließ in der Nacht zum Samstag eine alkoholisierte Autofahrerin bei Katzweiler. Die 33-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die L 388 von Mehlbach in Richtung Katzweiler. Kurz vor dem Kreisverkehr kam die Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrshinweisschild und geriet in die Grünfläche. Dort ...

mehr