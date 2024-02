Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Glück im Unglück

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gerade noch einmal glimpflich ist ein Überholmanöver am Donnerstagnachmittag, 15. Februar, auf der L382 zwischen Niederkirchen und Schallodenbach ausgegangen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war eine 41-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Schallodenbach unterwegs, als ihr ein anderer Pkw auf ihrer Spur entgegenkam. Die 56-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs hatte trotz des unübersichtlichen Kurvenbereichs einen Lkw überholt und kam direkt auf die Audi-Fahrerin zu. Diese wich nach rechts aus, streifte dabei den Bordstein und machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich fuhren alle drei Fahrzeuge nebeneinander her. Glück im Unglück: Lediglich am Fahrzeug der 41-Jährigen entstand ein Sachschaden am Reifen, den Felgen und dem Kotflügel auf der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun wegen Überholens trotz unklarer Verkehrslage mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen. |cla

