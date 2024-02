POL-PPWP: Mehrere Container aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Ein 28-Jähriger parkte von Mittwoch, 14. Februar, 21:10 Uhr, bis Donnerstag, 15. Februar, 14 Uhr, mit seinem Auto ordnungsgemäß in der Straße Am Höfchen in Morlautern. Als er am Donnerstag zu seinem Toyota zurückkam, bemerkte er eine große Delle sowie einen auffälligen rosafarbenen Streifschaden an der Hintertür der Fahrerseite. Offensichtlich verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer den ...

