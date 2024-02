Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Görlitz, Hähnichen (ots)

Gestern sowie in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, nahmen Bundespolizisten zwei Männer und eine Frau fest. Gestern (14. Februar 2024) gegen 01.45 Uhr kontrollierten die Beamten an der Stadtbrücke Görlitz einen Mann aus Weißrussland. Vor fast einem Jahr ordnete das Amtsgericht Nürnberg wegen Diebstahls gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 270,00 Euro an. Da der 37-Jährige das Geld nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt ab. In den Abendstunden kontrollierten Bundespolizisten in Hähnichen einen 35-jährigen Deutschen. Die Staatsanwaltschaft Görlitz Zweigstelle Bautzen suchte mit einem Haftbefehl nach ihn. Im November 2020 wurde der Mann vom Amtsgericht Bautzen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 414,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt. Dank seiner Mutter, die seine Geldstrafe beglich, blieb ihm das Gefängnis erspart. Heute Morgen (15. Februar 2024) wurde auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße eine Ukrainerin (66) festgenommen. Sie schuldete der Justizkasse noch 181,00 Euro. Die Frau war vor zwei Jahren vom Amtsgericht Heilbronn ebenfalls wegen Diebstahls verurteilt worden. Die 66-Jährige beglich ihre Schulden und setzte ihre Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell