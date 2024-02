POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Nur wenige Minuten ließ am Freitagmittag eine Fahrzeugbesitzerin aus Kaiserslautern ihren PKW in der Augustastraße aus den Augen. Diese Viertelstunde nutzte ein bisher unbekannter Dieb aus und entwendete aus dem Auto der 42-Jährigen deren Handtasche. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unverschlossen. In der offen auf dem Beifahrersitz liegenden und später entwendeten Handtasche befanden sich Bargeld, Ausweispapiere und eine EC-Karte. Die Karte musste ...

mehr