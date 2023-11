Polizei Bochum

POL-BO: Polizei ermittelt nach Einsatz von Reizgas in einer Bochumer Schule

Bochum (ots)

Eine Schülerin (14, aus Bochum) versprühte am Dienstagvormittag, 7. November, in einem Schulgebäude an der Hegelstraße in Bochum Reizgas. Insgesamt 16 Personen sind dabei leicht verletzt worden.

Gegen 10.55 Uhr hatte die junge Bochumerin Reizgas in einem Klassenraum versprüht. Durch Lehrkräfte wurden die jugendlichen Schüler aus dem Gebäude geleitet.

Drei Lehrer und 13 Schüler klagten über leichte Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort.

Die polizeilichen Ermittlungen gegen die 14-Jährige dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell