Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.03.2024) kam es im Bereich der Einmündung Ludwigsburger Straße / Haydnstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Bislang unbekannter PKW-Lenker befuhr die Haydnstraße in Richtung Ludwigsburger Straße. Im Einmündungsbereich fuhr dieser schließlich, ohne zu halten, auf die Ludwigsburger Straße in Richtung Ortskern auf. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine Fahrzeugkolonne von insgesamt drei Fahrzeugen die Ludwigsburger Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend. Die beiden vordersten Fahrzeuge der Kolonne erkannten die Situation rechtzeitig und bremsten bis zum Stillstand ab. Der 22-jährige VW Tiguan Lenker, der das dritte Fahrzeug der Kolonne war, erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Audi des 22-jährigen Fahrers auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm haltenden Audi der 30-jährigen Fahrzeugführerin geschoben. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer des dritten Fahrzeugs der Kolonne Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum bislang flüchtigen Verursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail unter MARBACH-NECKAR.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

