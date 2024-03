Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (28.03.2024) wurden gegen 15:00 Uhr Polizei und Rettungskräfte darüber informiert, dass in der Straße "Am Waldrand" in Waldenbuch ein Baukran umgestürzt sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Kran, der auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses stand, möglicherweise vom Wind gedreht wurde und anschließend einknickte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und nach ersten ...

