Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch-Liebenau: Baukran umgestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (28.03.2024) wurden gegen 15:00 Uhr Polizei und Rettungskräfte darüber informiert, dass in der Straße "Am Waldrand" in Waldenbuch ein Baukran umgestürzt sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Kran, der auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses stand, möglicherweise vom Wind gedreht wurde und anschließend einknickte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und nach ersten Erkenntnissen auch kein Fremdschaden verursacht. Da nicht auszuschließen war, dass der beschädigte Kran weiter einknicken oder umstürzen könnte, wurde sicherheitshalber die Straße Am Waldrand zwischen der Austraße und dem Birkenwaldweg für den Verkehr gesperrt. Eine Kranfirma wurde beauftragt, den Kran entsprechend zu sichern. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob möglicherweise Materialversagen zu dem Einknicken des Krans geführt hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Waldenbuch.

