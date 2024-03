Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (26.03.2024) 10.00 Uhr und Mittwoch (27.03.2024) 11.35 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Karlsbader Straße in Ehningen ein. Über eine Balkontür, die sie aufhebelten, verschafften sich die Unbekannten Zugang ins Innere des Hauses. Zuvor hatten sie versucht die Garagentür sowie zwei heruntergelassene Rollläden gewaltsam zu öffnen, waren jedoch gescheitert. Das Haus durchsuchten sie anschließend, ohne jedoch wohl auf etwas Stehlenswertes zu stoßen, so dass sie sich vermutlich ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

