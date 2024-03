Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag parkte der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Kleinwagens sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz vor der Hausnummer 26 der Liesel-Bach-Straße. Gegen 17:35 Uhr touchierte er dann beim rückwärts Ausparken mit der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs einen gegenüber geparkten blauen Fiat an dessen vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr er zunächst auf die Höhe des eben beschädigten Pkw´s und schaltete seine Warnblinkanlage an. Kurze Zeit später entfernte er sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 07031 13 2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

