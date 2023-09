Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (22.09.) kam es auf der Straße "Am Rittergut" gegen 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec mit Anhänger, in dem zwei Kinder saßen.

An der Einmündung "Am Rittergut" / K40 fuhr ein Pkw-Fahrer vom Gelände eines Einkaufscenters kommend nach rechts auf die K40 Richtung Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommendem 31-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und der Anhänger kippte zur Seite.

Der Fahrradfahrer aus Grevenbroich verletzte sich durch den Sturz leicht, die beiden Kleinkinder, die sich im Anhänger befunden haben, sind mit einem Schock und zur weiteren Überprüfung von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

An Pkw, Pedelec und Anhänger entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell