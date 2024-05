POL-PB: Mitarbeitersensibilisierung zum Thema Ladendiebstahl

Paderborn / Soest (ots) - (CK) - Am vergangenen Wochenende (24.-26.05.) wurden in Paderborn drei Sattelzugmaschinen mit Auflieger gestohlen. Zwei waren an der Straße Balhorner Feld geparkt, ein Sattelzug stand an der Breslauer Straße. Die beiden Sattelzugmaschinen DAF parkten in der Nähe einer Tankstelle am Balhorner Feld. Die Kennzeichen der einen Zugmaschine lautet PB-ON 8000, des Aufliegers PB-T 353. Die zweite ...

