Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trauermarsch und Trauerfeier für den im Dienst verstorbenen Polizeibeamten Thomas Hohn

Stuttgart-Mitte (ots)

In einer bewegenden Zeremonie haben etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen von Polizeihauptkommissar Thomas Hohn Abschied genommen. Der Trauermarsch begann an der Straße Am Hauptbahnhof und führte über die Heilbronner Straße - Friedrichstraße - Bolzstraße - Königstraße bis zur Domkirche St. Eberhard. Am Trauermarsch nahmen rund 700 Personen teil. Die Friedrichstraße war von einem Spalier aus zirka 130 Motorrädern vieler Polizeien und Hilfsorganisationen aus dem ganzen Bundesgebiet gesäumt, durch den der Trauerzug hindurchging. Die Trauerfeier fand in der Domkirche St. Eberhard unter der Leitung der Polizeiseelsorger Albrecht Sautter und Georg Hug statt. Die Zeremonie wurde auf einer Leinwand auf den Schlossplatz übertragen. In Nachrufen brachten der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl, Polizeipräsident Markus Eisenbraun und der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Michael Saur mit persönlichen Gedanken und Worten ihre Trauer zum Ausdruck. Auch weitere Gäste aus Politik und Gesellschaft, unter anderem der ungarische Generalkonsul Dr. András Izsák, die Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz und Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg erwiesen Thomas Hohn die letzte Ehre. In einem ergreifenden Filmbeitrag kamen mehrere enge Freunde und Kollegen von Hohn zu Wort und stellten sein Wirken als Polizist und Mensch dar. Anschließend sprach Pfarrer a.D. Ulrich Gratz als Freund der Familie Hohn zur "Polizeifamilie" und zu den Ehrengästen und brachte dabei seinen Dank für die Anteilnahme und das ehrwürdige Gedenken zum Ausdruck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell