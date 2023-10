Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Willich (ots)

Am Sonntag gegen 02.40 Uhr (Sommerzeit) wurde ein 23jähriger Mann aus Willich mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Von dort wurde die Polizei informiert. Ermittlungen ergaben, dass der Mann gegen oder kurz nach Mitternacht den Radweg der Bahnstraße in Willich aus Richtung Anrather Straße in Richtung Parkstraße mit seinem Fahrrad befahren hat. In Höhe der Hausnummer 99 verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Grad seiner Alkoholisierung zum Sturz beigetragen hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162- 377 0 zu melden. /UR (1031)

