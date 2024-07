Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind auf Bahnreise, Streit um Parkplatz, Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten,Einbruchsversuch

Reutlingen (ots)

6-Jähriger auf Bahnreise

Kurzzeitig vermisst worden ist am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 6-jähriger Junge in Metzingen. Der junge Mann war zusammen mit seiner 29-jährigen Mutter in Metzingen am Bahnhof unterwegs und entschied sich spontan, den Zug in Fahrtrichtung Reutlingen zu besteigen um seinem Freiheitsdrang nachzukommen. Bahnreisende wurden auf den Alleinreisenden aufmerksam und überredeten ihn, in Reutlingen auszusteigen, wo er der hinzugerufenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen übergeben wurde. Diese organisierten anschließend eine schnelle Familienzusammenführung, über die alle Beteiligten glücklich waren.

Pfullingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend mit einem Motorradfahrer in der Stuhlsteige zugetragen. Der Kraftradlenker war gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Pfullingen unterwegs, kam in einer Linkskurve gegen die rechte Leitplanke und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Der 53-Jährige hat sich hierbei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. An seiner Honda CX 500 entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Auf der Landstraße 382 kam es aufgrund der Unfallaufnahme und entstandener Fahrbahnverschmutzung zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Feuerwehr Pfullingen war mit drei Fahrzeugen zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Das Motorrad wurde sichergestellt und wird auf technische Mängel überprüft.

Rottenburg (TÜ): Streit um Parkplatz eskaliert

Am Freitag ist es gegen 17.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Ortsteil Dettingen in der Hechinger Straße gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten drei Männer wegen eines Parkplatzes in Streit. Zunächst schleuderte ein 26-Jähriger eine Flasche zu Boden, was ein 59-Jähriger mit Beleidigungen und Drohung durch Hochhalten einer Gartenharke erwiderte. Hierauf eskalierte der Streit vollends, wobei der 26-Jährige Pfefferspray und sein 30-jähriger Begleiter einen Baseballschläger einsetzten. Der 59-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Dußlingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Ein Autofahrer hat sich am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf der B27 überschlagen. Der 73-Jährige befuhr mit seinem Daimler-Benz GLE den Dußlinger Tunnel von Balingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen und setzte zu einem Überholvorgang auf dem linken Fahrstreifen an. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw, Höhe Ausfahrt Gomaringen, auf der regennassen Fahrbahn nach rechts und überschlug sich. Hiernach kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer konnte leicht verletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen, benötigte jedoch keine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst. Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw abtransportieren, an welchem ein Totalschaden von etwa 25.000 Euo entstand. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Verkehr wurde zeitweise in Fahrtrichtung Gomaringen bei Dußlingen abgeleitet.

Bisingen (ZAK): Verkehrsunfall mit schwer Verletztem und hohem Sachschaden

Am Freitagabend, gegen 19.06 Uhr ist es auf der L 360, zwischen Onstmettingen und Bisingen, Höhe der "Stichwirtschaft", zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und hohem Sachschaden gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Lkw Gespanns Mercedes Actros mit Anhänger, befuhr die L 360 von Onstmettingen kommend in Fahrtrichtung Bisingen. Nach der "Stichwirtschaft" brach bei Gefälle auf regennasser Fahrbahn der Anhänger des Gespanns aus und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Anhänger frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Skoda Kamiq eines 73-Jährigen. Dieser Pkw wurde anschließend gedreht und kam an der Leitplanke zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Der 73-jährige Skodafahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die L 360 war für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis gegen 22.00 Uhr teilweise gesperrt. Der Pkw Skoda wurde durch ein Abschleppfahrzeug abtransportiert. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften eingesetzt.

Haigerloch (ZAK): Pedelec kollidiert mit Pkw

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw hat sich am Freitagnachmittag auf der L410 auf Höhe von Stetten bei Haigerloch ereignet. Der 62-jährige Lenker eines Pedelec der Marke Haibike war gegen 17 Uhr auf dem Radweg parallel zur L410 in Richtung Haigerloch unterwegs. Hierbei wollte der 62-Jährige die Fahrbahn an einer Querung passieren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Dabei übersah er den auf der L410 fahrenden 35-jährigen Fahrer eines BMW 3er, wodurch der Pedelecfahrer seitlich von dem Pkw erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro, an dem Pedelec in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hechingen (ZAK): Versuchter Einbruch in Firma

Eine unbekannte Täterschaft hebelte am Samstag, kurz nach 02.00 Uhr, ein gekipptes Seitenfenster eines Firmengebäudes in der Holger-Crafoord-Straße auf. Aufgrund derzeit unbekannter Umstände ließen die Täter von ihrem ursprünglichen Plan ab und entfernten sich unverrichteter Dinge vom Tatort. Der Sachschaden am Objekt beträgt etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell