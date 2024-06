Polizei Hagen

POL-HA: Tätlicher Angriff auf Polizisten - Wittenerin verletzt eine Beamtin

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (22.06.) griff eine 21-Jährige Einsatzkräfte der Polizei an. Die Frau aus Witten musste nach einem Besuch in einer Disco in der Dödterstraße durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Ihr Freund gab zuvor an, dass sie von einer Person gegen den Kopf geschlagen worden sei bei einem Streit. Während die 21-Jährige durch den Rettungsdienst behandelt wurde, fing sie an herumzuschreien, die Rettungswagenbesatzung zu beleidigen und wollte sich nicht mehr medizinisch versorgen lassen. Nach Eintreffen der Polizei beleidigte sie einen Beamten als "Drecks Bullen" und schrie auch Unbeteiligte an. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam. Dabei leistete sie Widerstand. Als sie von den Polizisten zum Streifenwagen gebracht wurde, beleidigte sie eine Beamtin mehrfach als "Hure" und "Nutte" und trat ihr gegen das Schienbein und baute sich auf. Als sie angeschnallt werden sollte, versuchte die Wittenerin der Polizistin darüber hinaus in den Arm zu beißen und zu flüchten. Dabei gelang es ihr, einem Beamten in das Bein zu beißen. Sie wehrte sich immer wieder gegen die Fixierung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert in Höhe von 1,3 Promille. Die 21-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs verantworten. Eine Polizistin erlitt leichte Verletzungen. Da der Freund der Wittenerin angab, dass diese Opfer einer Körperverletzung wurde, fertigten die Polizisten eine weitere Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell