POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots) - Am 20.06.2024 um 22.50 Uhr wurde ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem PKW an der Grabenstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Es wurde eine Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

