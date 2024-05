Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. SBK) Brand eines Imbiss-Standes (18.05.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Samstagabend, gg. 23.20 Uhr, wurde der Brand eines Imbiss-Standes in der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Bad Dürrheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten Flammen auf dem Dach sowie im Innenraum festgestellt werden. Der Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit den Brand unter Kontrolle zu bringen und verhinderte, dass der Imbiss-Stand komplett abbrannte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Feuerwehr Bad Dürrheim war mit 17 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls war ein Rettungswagen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720 85000 in Verbindung zu setzen.

