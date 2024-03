POL-PDWIL: Sachbeschädigung von landwirtschaftlicher Fläche

Daun (ots) - Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen sind die Unfallbilanz der Polizei Daun vom vergangenen Wochenende. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger aus der VG Kelberg die L 101 in der Ortslage von Ueß in Richtung Moosbruch. Dort verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An seinem ...

