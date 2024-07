Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand;Diebstähle aus geparkten Autos; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Leicht verletzt wurde ein zwölfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Königsberger Straße / Bergstraße ereignet hat. Das Kind, das einem Helm getragen hatte, war gegen 7.20 Uhr mit seinem Fahrrad und zwei weiteren Kindern auf der Bergstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, wobei sie anstatt hintereinander, zu dritt nebeneinander fuhren. An der Einmündung zur Bergstraße missachtete der viel zu weit links fahrende Junge die Vorfahrt eines Opel Movano, dessen 32 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen hatte, um zu reagieren, sodass es zur Kollision kam. Der Zwölfjährige wurde in der Folge von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Eine weitere ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 600 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall in Unterhausen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag in Unterhausen ereignet. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Honda Motorrad auf der Holzelfinger Straße auf den vor ihm bremsenden Citroen eines 24-Jährigen auf. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden. Zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand auf der B 312 bei Neckartenzlingen sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, ausgerückt. Dort hatte während der Fahrt eine Mercedes A-Klasse im Bereich der Mittelkonsole zu rauchen begonnen, weshalb die Fahrerin den Wagen stoppte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer begann mit einem Feuerlöscher die Brandbekämpfung, die die alarmierte Feuerwehr vollendete. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, konnte danach in eine Notfallbucht geschoben und von dort abgeschleppt werden. Zuvor war eine zeitweise Vollsperrung der B 312 erforderlich gewesen. (mr)

Neuffen (ES): Diebstähle aus geparkten Pkw (Zeugenaufruf)

Im Stadtgebiet von Neuffen hat in der Nacht zum Donnerstag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie ab dem Morgen entdeckt wurde, hatte der Täter aus ersten Erkenntnissen zufolge zwölf geparkten Pkw eine Sonnenbrille, mehrere hundert Euro Bargeld sowie Bankkarten entwendet. Mit den Bankkarten wurden vom Unbekannten in der Folge mehrere Zahlungen getätigt. Die Mehrheit der Autos war wohl nicht abgeschlossen gewesen. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand augenscheinlich nicht. Zeugen, die die Taten beobachtet oder in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07025/91169-0 beim Polizeiposten Neuffen zu melden. Weitergehende Hinweise und Ratschläge zur Sicherung von Fahrzeugen finden Sie auf unserer Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Krimineller abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Steinbeisstraße eingebrochen ist. Zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. In der Folge drang er mit Gewalt in die Büroräume ein, in denen er die Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. (cw)

