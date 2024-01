Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Pumpenhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Wochen war ein Pumpenhaus in Elxleben im Landkreis Sömmerda das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten waren auf das Firmengrundstück eingedrungen und brachen die Eingangstür zum Gebäude auf. Im Innenraum befanden sich diverse Wasserpumpen, an denen sich die Diebe zu schaffen machten. Sie zerlegten die Maschinen und schnitten dabei auch die Elektrokabel ab. Diese steckten sie sich schnell in die Taschen und flüchteten. Die Maschinenteile ließen sie vor Ort zurück. Insgesamt richteten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von über 1100 Euro an. Ein Mitarbeiter entdeckte die Beschädigungen und informierte Dienstagnachmittag die Polizei. (SE)

