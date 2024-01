LPI-EF: Unfall beim Abbiegen

Sömmerda (ots) - Gleich mehrere Schmierereien wurden am Montag bei der Polizei in Sömmerda zur Anzeige gebracht. Unbekannte hatten sich zwischen dem 29.12.2023 und dem 06.01.2024 in Harisleben verewigt. An eine Bushaltestelle sprühten sie mit blauer und rosa Farbe verschiedene Schriftzüge mit zum Teil politischen Hintergrund. Während der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten an einem Brückengeländer ein ...

mehr