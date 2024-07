Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Wohnwagen-Diebesbande in Haft (RT, ES, TÜ, ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 18.12.2023/16.25 Uhr, 30.01.2024/11.23 Uhr, 19.03.2024/11.41 Uhr, 26.03.2024/11.32 Uhr und 10.05.2024/16.26 Uhr

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen eine dreiköpfige mutmaßliche Einbrecherbande, die am späten Mittwochabend (17.07.2024) in Balingen festgenommen werden konnte. Ein 47-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 43 und 55 Jahren befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, kam es in den vergangenen Monaten in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis vermehrt zu Diebstahlsdelikten, bei denen meist hochwertige Wohnanhänger der Marke Fendt entwendet wurden. Die drei montenegrinischen bzw. bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, seit Ende 2023 mindestens elf solcher Taten begangen zu haben.

In aufwändigen Ermittlungen war die Gruppe ins Visier der Ermittler geraten. Schließlich gelang es den Beamten, das Trio am späten Mittwochabend nach einem erneuten Diebstahl eines Wohnanhängers von einem Firmengelände in Dußlingen auf frischer Tat festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden die drei Tatverdächtigen am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die drei Personen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Frage, ob das Trio noch für weitere Taten verantwortlich ist, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell