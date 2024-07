Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnung, Firmen und Kiosk; Hund ins Fahrrad gelaufen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Am helllichten Tag ist ein Unbekannter am Mittwoch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hedelfinger Straße eingebrochen. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise in die Wohnung. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen dreistelligen Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): In Lagerhalle und Atelier eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Lagerhalle eines Betriebs in der Brühlstraße sind Unbekannte in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 12.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle, aus der sie in der Folge mehr als ein Tonne Kupferband entwendeten. Da zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug erforderlich war, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Im ungefähr gleichen Zeitraum sind vermutlich ein und dieselben Kriminellen in ein Atelier in der Esslinger Straße eingebrochen. Hier stemmten sie mit brachialer Gewalt zunächst ein Tor auf, bevor sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Atelier verschafften, in dem sie in einem Büro die Schränke und Schubladen durchsuchten. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürften sie ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute das Weite gesucht haben. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise. (cw)

Rottenburg-Kiebingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Arthur-Junghans-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 23.20 Uhr und 6.30 Uhr drang der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Firmenräume ein und durchsuchte dort die Schränke und Schubladen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge stieß er dabei auf zwei Geldbörsen von Mitarbeitern, mit denen er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Kiosk eingebrochen

Einen kleineren Wechselgeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Illmitzer Straße erbeutet. Der Unbekannte gelangte nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Verkaufsraums. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Balingen-Engstlatt (ZAK): Hund ins Fahrrad gelaufen

Bei einem Sturz hat ein 40 Jahre alter Rennradfahrer am Donnerstagmorgen auf dem Fahrradweg zwischen Balingen und Engstlatt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Der Radler war dort kurz nach acht Uhr mit seinem Rennrad unterwegs, als ihm ein 26-jähriger Fußgänger mit seinem nicht angeleinten Hund entgegenkam. Dieser lief ihm vor das Fahrrad, weshalb der Radler stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Rennrad wird auf rund 300 Euro geschätzt. (cw)

